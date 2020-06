The New York Times: "A cruzada hipócrita de Sérgio Moro contra Jair Bolsonaro"

Especialista em política latino-americana, Gaspard Estrada publicou um artigo no The New York Times dizendo que “embora Moro tenha feito a coisa certa renunciando, o sistema de justiça brasileiro deve julgar as investigações de seus métodos como juiz e ministro o mais rápido possível” edit

247 - Em análise publicada no The New York Times, o especialista em política latino-americana Gaspard Estrada afirma que “O Brasil está passando por muitas crises ao mesmo tempo. Está prestes a se tornar um dos epicentros globais da pandemia e uma crise política está se aprofundando a cada dia também”.

“Nas últimas semanas, pelo menos quatro ministros do governo de Jair Bolsonaro renunciaram ou foram forçados a renunciar. Talvez a demissão mais desafiadora para o presidente seja a de seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Quando se demitiu, acusou Bolsonaro de querer interferir politicamente na polícia federal. Dessa forma, o ex-juiz deixou clara sua intenção de recuperar o papel de "justiça" no Brasil que o levou à fama”, acrescenta o especialista.

No artigo, Gaspard pontua que “no fundo dessa mudança repentina do ministro estelar de Bolsonaro para seu perseguidor, há um paradoxo de que os brasileiros não devem perder de vista: em 2017, como autoridade do judiciário, Moro condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e uma de suas frases se tornou popular: "A lei é para todos." Mas quando as informações foram divulgadas mais tarde sobre como o ex-juiz manipulou os mecanismos de denúncia compensada e que ocultou evidências do processo no Supremo Tribunal Federal - ele sentenciou Lula da Silva por "atos indeterminados ex officio" com a aprovação do tribunal do recurso de Porto Alegre, que considerou que a operação Lava Jato “não precisa seguir regras processuais comuns” -, ficou evidente que para ele a lei não é a mesma para todos”.

“Hoje, a democracia brasileira está em perigo. Embora Moro tenha feito a coisa certa renunciando e denunciando possíveis violações da lei do presidente, o sistema de justiça brasileiro deve julgar as investigações de seus métodos como juiz e ministro o mais rápido possível”, conclui a análise.

