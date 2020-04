Tráfego aéreo cai 96% nos aeroportos de Nova York

247 - As viagens aéreas nos aeroportos de Nova York quase desapareceram em março, enquanto o tráfego nas pontes e túneis da Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey despencou depois que a pandemia de Covid-19 provocou restrições de viagem.

Os passageiros médios da aviação durante a semana caíram 96%, e o tráfego de carros nas quatro pontes e dois túneis da agência bi-estadual diminuiu mais de 60% na semana de 30 de março a 3 de abril, em comparação com a média da semana de março de 2019, de acordo com um vínculo apresentação . A agência tem mais de US $ 4 bilhões em reservas, fundos de capital e crédito bancário para protegê-lo, pois a doença do trato respiratório forçou o desligamento da economia.

"A Autoridade Portuária espera que os níveis de atividade permaneçam igualmente deprimidos até que as restrições de viagem impostas pelos Estados de Nova York e Nova Jersey e pelo governo federal sejam levantadas", disse a agência. A velocidade da recuperação é difícil de estimar, afirmou.

Um terço da receita da Autoridade Portuária é proveniente de pedágios, tarifas e tarifas de usuários. A agência também opera portos marítimos, uma linha ferroviária trans-Hudson River e uma estação de ônibus no lado oeste de Manhattan. Alguns inquilinos que operam em suas instalações tentaram adiar os pagamentos, disse o documento.

Leia mais aqui, no site da Bloomberg.

