Trump ameaça suspender envio de dinheiro à OMS por achar que Organização favorece China

247 - O presidente norte-americano Donald Trump afirmou disse que pode bloquear temporariamente o envio de dinheiro para a OMS (Organização Mundial de Saúde) em meio à pandemia de coronavírus.

A reportagem do portal Uol destaca que "segundo ele [Trump], a organização vem cometendo uma série de erros e está centrada muito em medidas "pró-China". Uma das críticas do presidente americano é o pedido da entidade que os países mantivessem as fronteiras abertas para a China."

A matéria ainda sublinha que "Trump diz que se trata de repasses que ultrapassam US$ 58 milhões. "Às vezes, é mais que isso. Às vezes, é para programas em desenvolvimento. Se os programas são bons, ótimo. Mas vamos analisar isso, porque eles cometeram erros. Colocaremos uma suspensão muito poderosa e veremos", completou."

