Trump diz que a vacina contra a Covid-19 pode estar pronta em quatro semanas

247 - Trump mais uma vez fez uma declaração politizando a pandemia da Covid-19 e a luta por uma vacina. "A administração anterior levaria talvez anos para ter uma vacina, por causa do FDA e todas as aprovações", disse Trump. “Estamos a semanas de obtê-la. Você sabe, pode ser três semanas, quatro semanas."

As autoridades de saúde pública levantaram preocupações de que a Casa Branca esteja pressionando o FDA, a agência federal do Departamento de Saúde dos EUA, para aprovar uma vacina antes da eleição em 3 de novembro, e as empresas farmacêuticas que desenvolvem vacinas disseram em conjunto que não apresentariam uma até que ela fosse completamente examinada quanto à segurança e eficácia, informa a Bloomberg.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.