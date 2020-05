Trump diz que EUA vão se retirar do Tratado de Céus Abertos

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu retirar o seu país do Tratado de Céus Abertos, que permite o monitoramento periódico de seu território por aeronaves de outros países, de maneira a aumentar a confiança mútua.

De acordo com o chefe de Estado norte-americano, as motivações seriam o "fato" de que a Rússia estaria violando o acordo e porque as imagens obtidas durante esses vôos de observação poderiam ser capturadas de maneira mais eficiente pelos satélites comerciais mantidos pelos EUA.

"A Rússia não aderiu ao tratado", disse Trump em conversa com repórteres, citado pela AFP. "Então, até eles aderirem, nós vamos ficar fora”.

