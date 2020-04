Trump diz que não está 'feliz' com a forma como a China lidou com o coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado que não está "feliz" com a China, sugerindo que o país asiático falhou em alertar corretamente o resto do mundo sobre o novo coronavírus edit

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a acusar a China de não ter sido transparente na divulgação de informações sobre o coronavírus. A declaração, segundo a CNN, foi feita durante uma coletiva de imprensa.

Questionado se a China deveria perder o privilégio de sediar os Jogos Olímpicos de 2022, o republicano desconversou, e mencionou o acordo comercial firmado entre americanos e chineses. "Quero ver o que está acontecendo com a China. Eles estão cumprindo o acordo?", duvidou. "Deixe-me colocar desta forma: não estou feliz, ok? Não estou feliz."

Ainda de acordo com a CNN, Trump disse que conversou com a China e que a epidemia poderia ter sido contornada há muito tempo. "Eles sabiam disso. E nós não entendíamos. Para ser justo, nem a OMS [Organização Mundial da Saúde] entendia", acrescentou.

O presidente dos EUA também voltou a criticar a OMS, acusando a entidade de não reportar de maneira adequada o que estava acontecendo. Vale lembrar que nesta semana Trump anunciou a suspensão do financiamento do país à organização para "revisar" a maneira com que ela lidou com a pandemia.

Os Estados Unidos somam 700.282 casos confirmados de covid-19, segundo balanço da Universidade Johns Hopkins. Mais de 36 mil pessoas morreram. Nova York é o estado mais atingido, com 222 mil casos e 12 mil mortes, de acordo com o jornal The New York Times.

Informações do UOL.



