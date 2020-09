Trump escolhe juíza conservadora Amy Coney Barret para a Suprema Corte

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende nomear a juíza conservadora do tribunal federal de apelações Amy Coney Barrett para preencher a vaga na Suprema Corte após a morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, informou a CNN nesta sexta-feira, ao citar fontes republicanas.

Trump disse que vai anunciar no sábado sua escolha para substituir Ginsburg, ícone liberal que morreu em 18 de setembro aos 87 anos.

Barrett, de 48 anos, foi nomeada por Trump para a Corte de Apelações do 7º Circuito, com sede em Chicago, em 2017 e é conhecida por suas visões religiosas conservadoras. Os juízes da Suprema Corte recebem cargos vitalícios.

A Casa Branca não quis comentar.

Se confirmada, a indicada de Trump daria aos conservadores uma maioria de 6 a 3 no tribunal em um momento de intensas divisões políticas nos Estados Unidos.

Barrett sempre foi vista como favorita ao posto, juntamente com a também juíza de tribunal de apelações Barbara Lagoa. Barrett já trabalhou como auxiliar do juiz conservador da Suprema Corte Antonin Scalia, que morreu em 2016.

A indicação de Trump tem o que parece ser um caminho livre para a confirmação do Senado antes da eleição presidencial de 3 de novembro, com os republicanos detendo uma maioria de 53 a 47 na Casa e apenas dois senadores do partido do presidente indicando oposição em avançar com o processo.

Trump fez duas nomeações anteriores para a Suprema Corte: Neil Gorsuch em 2017 e Brett Kavanaugh em 2018.