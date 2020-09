Trump faz novas ameaças de atacar o Irã

O presidente dos EUA, Donald Trump, referiu-se nesta terça-feira (15) a uma hipótese de ataque do Irã, que seria respondida pelos Estados Unidos por meio de um ataque muito mais poderoso edit

Sputnik - "De acordo com reportagens da imprensa, o Irã pode estar planejando um assassinato, ou outro ataque, contra os Estados Unidos em retaliação pelo assassinato do líder terrorista Soleimani", declarou o presidente norte-americano.

​"Qualquer ataque do Irã, de qualquer forma, contra os Estados Unidos será recebido com um ataque ao Irã que será 1.000 vezes maior em magnitude", acrescentou Trump.

Anteriormente, a revista Político publicou que os Estados Unidos acusaram as autoridades iranianas de considerar a possibilidade de eliminar a embaixadora norte-americana na África do Sul em resposta ao assassinato do general iraniano Qassem Soleimani.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Said Khatibzade, por sua vez, disse que as alegações sobre supostos planos de Teerã são infundadas. Ao mesmo tempo, ele declaru que o Irã não esquecerá e não perdoará Washington pelo "assassinato covarde" de Soleimani, acusando os Estados Unidos de intervenção militar em assuntos alheios.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.