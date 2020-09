Trump oficializa escolha da juíza conservadora Amy Coney Barret para a Suprema Corte

Conhecida por suas visões religiosas conservadoras, a juíza de 48 anos ficará no lugar da progressista Ruth Bader Ginsburg, que faleceu no último dia 18. Com a indicação, os conservadores têm uma maioria de 6 a 3 no tribunal edit

247, com informações da Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou em uma cerimônia neste sábado (26) a escolha da juíza Amy Coney Barret para a Suprema Corte do país, depois da morte da progressista Ruth Bader Ginsburg no último dia 18.

Barrett, de 48 anos, foi nomeada por Trump para a Corte de Apelações do 7º Circuito, com sede em Chicago, em 2017 e é conhecida por suas visões religiosas conservadoras. Os juízes da Suprema Corte recebem cargos vitalícios.

A indicação de Trump dá aos conservadores uma maioria de 6 a 3 no tribunal em um momento de intensas divisões políticas nos Estados Unidos.

Barrett sempre foi vista como favorita ao posto, juntamente com a também juíza de tribunal de apelações Barbara Lagoa.

A indicação de Trump tem o que parece ser um caminho livre para a confirmação do Senado antes da eleição presidencial de 3 de novembro, com os republicanos detendo uma maioria de 53 a 47 na Casa e apenas dois senadores do partido do presidente indicando oposição em avançar com o processo.

Trump fez duas nomeações anteriores para a Suprema Corte: Neil Gorsuch em 2017 e Brett Kavanaugh em 2018.