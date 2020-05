Em meio à pandemia, Trump prepara privatização da Lua

247 - "Parece piada, ainda mais em meio à pandemia do coronavírus, mas é real", escreve ironicamente o jornalista Igor Gielow na Folha de S.Paulo. Segundo reportagem da agência Reuters, o governo americano está preparando um tratado para permitir a extração mineral na lua. A pretensão do presidente magnata é privatizar o satélite e conceder esses terrenos a seus aliados mais próximos.

A Casa Branca não negou o teor da reportagem, publicada na terça-feira (5).

As licenças de mineração seriam ofertadas não para Rússia ou China, países com sofisticados programas espaciais e rivais geopolíticos de Washington, mas para empresas de aliados europeus, do Canadá, Japão e Emirados Árabes Unidos.

Os planos de Trump preveem ainda a militarização do satélite, o que contraria o Tratado do Espaço Sideral, de 1967, hoje válido em 109 países, informa o jornalista.



