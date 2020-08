Trump será processado por usar músicas de Neil Young em comícios e campanha eleitoral

O músico Neil Youg, de 74 anos, anunciou que vai entrar com uma ação para impedir que Trump use suas músicas em atos de campanha. A ação busca multas de até 150 mil dólares. Os advogados de Young pretendem levá-la a um tribunal federal em Nova York edit

247 - O músico Neil Young, de 74 anos, anunciou que vai entrar com uma ação para impedir que Donald Trump use suas músicas em atos de campanha. A informação foi extraída de documento publicado no próprio site do artista. A reportagem é do portal F5 do jornal Folha de S. Paulo.

Young afirma que Trump violou direitos autorais pelo uso das músicas "Rockin' In The Free World" e "Devil's Sidewalk" durante um comício em Tulsa, Oklahoma. "O demandante não pode permitir que sua música seja usada como tema para uma campanha divisiva, não americana, de ignorância e ódio", diz trecho do documento.

Trump também usou sem autorização a música "Rockin in a Free World" quando anunciou sua candidatura à presidência. Na época, Neil Young anunciou apoio ao opositor Bernie Sanders.

A ação busca multas de até 150 mil dólares (cerca de R$ 799 mil) por infração. O documento indica que os advogados de Young pretendem levá-la a um tribunal federal em Nova York.

