Trump tenta justificar assassinato dizendo que general iraniano planejava matar americanos

Depois de ordenar o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani, que era considerado um herói no Oriente Médio por combater os terroristas do Estado Islâmico, o presidente dos Estados Unidos tentou justificar o atentado terrorista dizendo que seu alvo pretendia matar americanos; com a agressão, Trump colocou o mundo à beira de uma Terceira Guerra Mundial edit