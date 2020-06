Trump volta a ameaçar que vai se desligar completamente da China

Os Estados Unidos mantêm a opção de interromper completamente as relações com a China, disse o presidente Donald Trump edit

Sputnik - A declaração de Donald Trump ameaçando se afastar completamente da China foi feita após o representante comercial dos EUA, Robert Lighthizer, afirmar que cortar totalmente os laços entre as duas maiores economias do mundo pode ser impossível.

"Não foi culpa do embaixador Lighthizer (ontem no comitê) que talvez eu não tenha esclarecido, mas os EUA certamente mantêm uma opção política, sob várias condições, de uma dissociação completa da China", disse o presidente dos Estados Unidos.

Anteriormente, o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, disse em comunicado que o principal diplomata da China se comprometeu a cumprir as obrigações de Pequim estabelecidas no acordo comercial entre os dois países.

O acordo entre Washington e Pequim foi impactado pelo coronavírus, que surgiu na China e acabou impactando a economia global. Desde então, o acordo comercial teve uma implementação limitada devido ao cenário global incerto e as acusações do presidente Donald Trump de que Pequim é responsável pelo surto global do vírus.

A China também ameaçou retaliar depois que Trump assinou lei que autoriza a sanção a funcionários chineses envolvidos na repressão aos uigures da China, uma minoria muçulmana do país asiático.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.