Sputnik - O Twitter se curvou diante dos EUA e da Ucrânia, disse Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, à Sputnik, sobre as restrições da rede social à sua conta em inglês.

No sábado (30) Medvedev disse que o Twitter restringiu a exibição de seu último tweet sobre a Polônia, no qual expressou a opinião de que a república não deve existir para Moscou enquanto for russofóbica e a Ucrânia estiver cheia de mercenários poloneses.

O alto responsável expressou incompreensão sobre o motivo pelo qual sua publicação sobre a Polônia foi bloqueada, enquanto os tweets que pediam a destruição da Rússia estavam dentro das regras do Twitter.

Medvedev afirmou que o Twitter se curvou perante o Departamento de Estado dos EUA e o governo ucraniano. .

Ao mesmo tempo, Medvedev sublinhou que é possível passar sem o Twitter.

O ex-presidente da Rússia (2008-2012) ressaltou os objetivos atuais do país: “Nossa principal tarefa é infligir uma derrota esmagadora a todos os nossos inimigos: os ucronazistas, os EUA, seus lacaios na OTAN, incluindo a vil Polônia, e outras escórias ocidentais", disse Medvedev.

