Uma delegação ucraniana já deixou Kiev com destino à cidade de Gomel, na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia edit

Apoie o 247

ICL

247 - O gabinete presidencial ucraniano informou, neste domingo, 27, que autoridades do país do Leste Europeu irão negociar com os russos na fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia.

Uma delegação ucraniana já deixou Kiev com destino à cidade de Gomel, disse Fedir Venislavskyi, membro do partido político de Zelenskiy, em comentários televisionados.

A decisão vem em meio à orientação do presidente russo, Vladimir Russo, às forças de dissuasão para que entrem em regime de alerta especial. Segundo o jornal britânico The Guardian, tais forças significam "força nuclear".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A confirmação das negociações se deu após o envio de uma delegação russa a Gomel.

Segundo o governo da Ucrânia, o líder da Bielorrúsia, Aleksander Lukashenko, "assumiu a responsabilidade de garantir que todos os aviões, helicópteros e mísseis que estarão em território bielorrusso permanecerão no solo durante a viagem, a reunião e o retorno da delegação ucraniana." (Com informações da Bloomberg).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE