Ucrânia alega que os EUA preparam "plano para destruir" frota russa do Mar Negro, mas Pentágono nega

RT - O porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, John Kirby, disse sexta-feira que Washington não tem planos de destruir a frota russa do Mar Negro.

A declaração vem depois que o assessor do Ministro do Interior ucraniano Anton Geraschenko escreveu em seu Twitter que "os EUA estão preparando um plano para destruir a Frota do Mar Negro". "O trabalho eficaz dos ucranianos contra navios militares russos convenceu os EUA a preparar um plano para desbloquear os portos ucranianos. Estão sendo discutidos os suprimentos de poderosas armas anti-navio (Harpoon e Naval Strike Missile com alcance de 250-300 quilômetros)", disse ele.

Ele também se referiu a um artigo da Reuters, que noticiou na sexta-feira, citando autoridades, que os EUA estão trabalhando para entregar mísseis avançados anti-navio à Ucrânia "para ajudar a derrotar o bloqueio naval da Rússia". A agência disse que os mísseis Harpoon e Naval Strike Missile estão "sob consideração ativa para embarque direto para a Ucrânia ou através de uma transferência de um aliado europeu que tenha os mísseis".

Kirby foi questionado sobre o posto de Geraschenko na mídia social durante uma coletiva de imprensa. "Posso dizer definitivamente que não é verdade", respondeu ele, acrescentando que "não há mudanças [...] na postura marítima no Mar Negro".

Perguntado se Washington planeja fornecer a Kiev armas anti-navio, o porta-voz disse que eles estão em negociações com os ucranianos "todos os dias". "E quando temos decisões, viemos aqui e emitimos um comunicado de imprensa e lhes contamos sobre isso", disse ele.

O Departamento de Defesa dos EUA disse na quinta-feira que autorizou outro pacote de ajuda militar de US$ 100 milhões à Ucrânia depois que o Presidente Joe Biden assinou um memorando sobre a alocação de assistência adicional a Kiev.

O porta-voz do Pentágono disse em uma declaração que "as capacidades deste pacote são adaptadas para atender às necessidades críticas da Ucrânia" e incluem 18 howitzers de 155 milímetros e 18 veículos táticos para rebocá-los, bem como três radares contra-artilharia AN/TPQ-36 e equipamentos de campo e peças de reposição.

