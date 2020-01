Ucrânia diz que Irã pediu desculpas e promete punição por avião abatido

O presidente do Irã, Hassan Rouhani, pediu desculpas ao povo ucraniano pela derrubada do avião da Ukraine International Airlines. Conforme a versão ucraniana para o diálogo entre os presidentes, o Irã trabalha com o objetivo de repatriar os corpos dos mortos no acidente até 19 de janeiro e concorda em pagar indenizações à Ucrânia edit