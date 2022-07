Ucrânia diz que retirou exército de Lisichansk para salvar vidas de seus militares

Apoie o 247

TASS - O Estado Maior das Forças Armadas ucranianas disse neste domingo (3) que retirou suas tropas de Lisichansk para salvar a vida de militares.

"Após intensos combates por Lisichansk, as forças de defesa da Ucrânia foram forçadas a se retirar de suas posições e linhas. Nas condições da múltipla superioridade das forças de ocupação russas em artilharia, aviação, sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, munições e pessoal, a continuação da defesa da cidade teria levado a consequências fatais. Para preservar a vida dos defensores ucranianos, foi decidido sair", disse o Estado-Maior no Facebook (proibido na Rússia por pertencer à Meta Corporation, que é designada como extremista na Rússia ).

O assessor do ministro do Interior da Ucrânia, Viktor Andrusiv, disse a Strana que achava que as tropas ucranianas "precisavam realizar uma retirada organizada de Lisichansk", depois de encontrar as forças da República Popular de Lughansk (RPL) e da Rússia na segunda linha de defesa no eixo de Seversk-Bakhmut.

No domingo, o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, informou ao presidente russo, Vladimir Putin, que o controle da República Popular de Lughansk havia sido tomado. O Ministério da Defesa disse que as forças russas e a Milícia Popular da RPL estabeleceram controle total sobre Lisichansk e vários assentamentos próximos, sendo os maiores Belogorovka, Novodruzhesk, Maloryazantsevo e Belaya Gora.

