UE e Otan concordam em reforçar cooperação

(Sputnik) - O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse que ele, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assinaram a terceira declaração conjunta sobre cooperação, em Bruxelas, nesta terça-feira (10).



"Acabamos de assinar a terceira declaração conjunta UE-Otan, a parceria estratégica entre a Otan e a UE. Isso é mais importante do que nunca", disse Stoltenberg a repórteres após a cerimônia de assinatura.



O documento deveria ser assinado em 2021, mas a conclusão foi repetidamente adiada por razões desconhecidas.



No documento, as partes declaram a intenção de reforçar a cooperação, reconhecendo a Otan como base da coletividade e segurança dos aliados, bem como assinalam o importante papel do reforço da defesa europeia como complemento da segurança comum de todos os países do aliança.

Em visita surpresa à Carcóvia, Baerbock promete 'ofertas concretas' a Kiev para entrada na UE

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, prometeu à Ucrânia ainda mais armas e "ofertas concretas" para ajudar na adesão do país à União Europeia.

Barbock disse --em discurso antes de encontrar com seu homólogo ucraniano Dmitry Kuleba-- que é importante não perder de vista o lugar da Ucrânia na Europa e seu desejo de ingressar na UE.

"É por isso que também gostaria de falar sobre o progresso feito no processo de adesão. Nós, como governo, queremos fazer ofertas muito concretas à Ucrânia para progredir no fortalecimento do Estado de Direito, instituições independentes e na luta contra a corrupção, bem como no alinhamento com os padrões da UE", afirmou a chanceler alemã citada pela Reuters.

Após a Alemanha prometer na semana passada enviar veículos de combate Marder para Kiev como parte do apoio militar intensificado, Baerbock prometeu ainda mais armas, sem especificar quais, relata a mídia.

Também hoje (10), os EUA anunciaram que as tropas ucranianas devem começar o treinamento no sistema de defesa antimísseis Patriot em uma base militar nos Estados Unidos nas próximas semanas.

O treinamento acontecerá em Fort Sill, no estado norte-americano de Oklahoma, segundo a Reuters.

