Um mês e meio após fim de confinamento, Espanha tem novo surto de Covid-19, o pior da Europa

247 - A Espanha está vivendo um novo surto de infecção pelo coronavírus. De acordo com uma contagem feita pela agência AFP, a Espanha registrou uma média de 4.923 casos diários nos últimos sete dias, um número superior ao de França, Reino Unido, Alemanha e Itália juntos.

A taxa de infecções na Espanha, que com quase 323 mil casos confirmados no total, é a maior na Europa Ocidental e a 11ª no mundo, é de 95 casos por 100 mil habitantes, longe dos 24 na França, 17 no Reino Unido, 13 na Alemanha e 8 na Itália, informa O Globo.

No exterior, uma lista cada vez mais longa de países europeus impõe algum tipo de restrição às viagens para a Espanha.

