União Econômica Eurasiática propõe novo sistema de pagamento global

247, com RT - A Comissão Econômica Eurasiática (CEE) propôs criar um sistema de pagamento para os países do bloco BRICS e da União Econômica Eurasiática (UEE) com um único cartão.



Se bem-sucedido, o sistema uniria diversos sistemas nacionais de pagamento, incluindo o Mir da Rússia, o Union Pay da China, o RuPay da Índia, o Elo do Brasil e outros. A proposta já foi enviada ao bloco BRICS, segundo autoridades.

Vladimir Kovalyov, consultor do presidente da CEE, disse que a UEE está atualmente focada em estabelecer um mercado financeiro conjunto, com prioridade no desenvolvimento de um “espaço de troca” comum.

“Fizemos progressos substanciais e agora o trabalho está focado em setores como bancos, seguros e mercado de ações”, disse Kovalyov ao Izvestia.



Segundo o funcionário, um órgão regulador para o sistema financeiro conjunto proposto da UEE e BRICS também seria estabelecido como parte da nova infraestrutura.

