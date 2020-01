União Europeia convida chanceler do Irã a debater crise e evitar quebra do acordo nuclear

A União Europeia acredita que pode por meio do diálogo com o chanceler iraniano Mohammed Javad Zarif evitar a escalada da crise com os Estados Unidos, que se intensificou com o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani por ordem do presidente dos EUA Donald Trum, e preservar o acordo nuclear edit

247 - A União Europeia convidou o ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammed Javad Zarif, a ir a Bruxelas, para discutir como evitar uma escalada dos conflitos do Irã com os Estados Unidos e discutir a preservação do acordo nuclear firmado com o país em 2015.

O convite foi feito pelo representante sênior do bloco para assuntos exteriores, Josep Borrell, informou a União Europeia em comunicado emitido neste domingo (5).

Em 2015, o Irã firmou um acordo internacional com várias potências mundiais, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, no qual se comprometia a não desenvolver armas atômicas com seu programa nuclear. Em troca desse comprometimento, os outros países prometeram suspender algumas das sanções econômicas contra o país.

O Irã poderia, ainda, continuar usando o potencial nuclear para fins comerciais, médicos e industriais.

Em 2018, entretanto, o presidente americano, Donald Trump, retirou os EUA desse acordo, e desde então vem intensificando as sanções contra o Irã.