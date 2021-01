União Europeia deixa de reconhecer Guaidó como presidente interino da Venezuela

A União Europeia deixou de reconhecer o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, após o término do mandato dele na Assembleia Nacional. Alinhado aos EUA, o oposicionista havia se declarado presidente interino do seu país, numa sabotagem ao governo Nicolás Maduro edit

247 - A União Europeia deixou de reconhecer, nesta quarta-feira (6), o líder da oposição Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, depois que o mandato da Assembleia Nacional que ele presidiu acabou nessa terça-feira (5). A informação foi publicada pelo site Tercera Información. Alinhado aos Estados Unidos, o oposicionista declarou-se presidente interino do país vizinho em janeiro de 2019.

Em declaração do Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell, ele assegurou que a UE manterá seus contatos "com todos os atores políticos e a sociedade civil para restaurar a democracia na Venezuela, incluindo em particular Juan Guaidó e outros representantes da Assembleia Nacional cessante".

Um novo Parlamento com maioria dos deputados chavistas tomou posse nesta terça-feira na Venezuela. Parlamentares do governante Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) e seus aliados passaram a ocupar 256 das 277 cadeiras da unicameral Assembleia Nacional.

O conhecimento liberta. Saiba mais