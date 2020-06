União Europeia mantém bloqueio à entrada de pessoas do Brasil

União Europeia abrirá suas fronteiras externas nesta quarta-feira, mas mantém o bloqueio à entrada de pessoas do Brasil, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e Turquia, onde o coronavírus segue descontrolado edit

247 - Os 27 países que integram a União Europeia abrirão suas fronteiras externas nesta quarta-feira, 1º, para determinados países onde a pandemia está relativamente controlada. O Brasil ficou de fora desta medida.

Segundo a Revista Fórum, cidadãos de 14 países poderão entrar na União Europeia: Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai.

Considerados como locais onde o contágio do coronavírus está descontrolado, a União Europeia manteve o bloqueio à entrada de pessoas do Brasil, Estados Unidos, Rússia, Arábia Saudita e Turquia.

A relação de países será revisada a cada duas semanas. A proibição de entrada é para viagens “não essenciais”, como turismo. As restrições não se aplicam a estudantes, trabalhadores sazonais, passageiros em trânsito, refugiados e familiares de residentes.

Atualmente os brasileiros também estao proibidos de entrar nos Estados Unidos por conta do contágio do coronavírus no país, cujas medidas de combate vêm sendo sabotadas pelo presidente Jair Bolsonaro.

