Universidades americanas podem suspender aulas até 2021

A brutal aceleração dos casos de coronavírus nos EUA e no mundo suscitaram uma nova possibilidade de contenção da pandemia: várias universidades americanas estão aventando retomar as aulas presenciais só em 2021 edit

247 - Muitas universidades norte-americanas estão considerando a possibilidade de que as aulas presenciais não sejam retomadas até 2021, de acordo com a CNN.

A reportagem do portal Uol destaca que "a Universidade de Boston, uma das maiores do país, já cancelou todas as atividades presenciais de verão — nos EUA, a estação vai até o final de setembro — mas informou, em comunicado, que se as autoridades não declararem que é seguro retomar as aulas no outono (entre setembro e dezembro), o cronograma só será retomado no ano que vem."

A Universidade escreveu: "no improvável caso de que as autoridades de saúde pública considerem insegura a abertura no outono de 2020, o plano de contingência da Universidade prevê a necessidade de considerar um retorno em janeiro de 2021"

