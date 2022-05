Valor de importação energética da Rússia pela UE dobrou nos últimos dois meses

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Desde o início da crise ucraniana, os EUA e a UE têm reforçado as sanções contra a Rússia. No entatno, dados mostram que a importação de energia da Rússia pelos membros da UE aumentou nos últimos dois meses em comparação com o mesmo período do ano passado.

Citando o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo (CREA, na sigla em inglês), uma instituição independente, a CNN informou na quinta-feira (28) que de 24 de fevereiro a 24 de abril, os países da UE importaram energias russas no valor de 44 bilhões de euros. Devido à alta do preço, a verba de importação de energia russa mais que dobrou em termos anuais.

A Bloomberg News informou há alguns dias que quatro empresas europeias começaram a pagar suas compras de gás natural em rublos e outras dez abriram contas no Banco Gazprom.

No consumo energético da UE, 40% do gás natural e 30% do petróleo vêm da Rússia. A Alemanha é o maior importador do bloco. Até hoje, os membros da UE ainda não chegaram a um consenso sobre as sanções contra a Rússia na área energética.

