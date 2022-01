Venezuela e China anunciam acordo de cooperação tecnológica

Apoie o 247

Sputnik – Na terça-feira (25), os governos da Venezuela e China acordaram ampliar a cooperação em matéria científica e tecnológica nos setores da agricultura, educação, alimentação, saúde, espacial, entre outros.

A ministra da Ciência e Tecnologia da Venezuela, Gabriela Jiménez, informou sobre os avanços no intercâmbio com a China e detalhou que, entre os laços que foram fortalecidos, estão os relacionados à criação do segundo satélite de telecomunicações venezuelano Guaicaipuro, a introdução da tecnologia 5G, entre outros que impactam diversas áreas.

A Venezuela trocou experiências de pesquisa e produção com a Universidade Agrícola do Sul da China. Um projeto especial tem a ver com a Aliança Científico-Agrícola para construir caminhos de soberania agroalimentar.

Jiménez também destacou que essa aliança permitiu ao país enfrentar a pandemia da COVID-19 com maior consistência.

Nesse sentido, ressaltou que a cooperação com a China permitiu que a vacina Sinopharm fosse fornecida a 85% da população venezuelana.

