Venezuela recebe 2º lote de testes de coronavírus doados pela Rússia

Sputnik - A embaixada da Rússia na Venezuela anunciou a chegada no país sul-americano de testes doados pelo seu país. Uma foto do embaixador russo em Caracas, Sergei Melik-Bagdasarov, recebendo a carga no aeroporto, foi postada no Twitter da missão diplomática.

Os 20 mil testes são parte da cooperação técnica em saúde entre os países, de acordo com o texto que acompanha a foto. O primeiro lote de 10 mil testes foi entregue pela Rússia à Venezuela em 24 de março deste ano.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, a Venezuela tem hoje 167 casos de COVID-19 confirmados, com 9 mortes causadas pela doença.

