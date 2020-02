Venezuela vai denunciar perseguição dos EUA no Conselho de Direitos Humanos da ONU

A Venezuela participa da reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde sua Chancelaria denunciará a política de sanções dos Estados Unidos, prejudicial à população do país edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela anunciou a presença em Genebra do chanceler Jorge Arreazza para participar da 43ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU e reunir-se com com autoridades de outros países e instituições internacionais.

A reunião permitirá que a Venezuela denuncie os novos ataques ilegalmente impostos pelos Estados Unidos em detrimento dos direitos humanos da população.

O Conselho de Direitos Humanos da ONU é composto por 47 países e tem o objetivo de promover a proteção e garantia dos direitos humanos no mundo, informa a Telesul.