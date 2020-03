Vídeo mostra asteroide potencialmente perigoso para Terra

Agência Sputnik - Em busca incessante de asteroides perigosos, astrônomos lograram filmar o corpo celeste que passará perto da Terra em 29 de abril e que é considerado potencialmente perigoso pelos parâmetros da NASA.

O vídeo, apresentado pelo portal Space.com, foi filmado em 16 de março pelo astrônomo Gianluca Masi, mostrando o asteroide 1998 OR2 no céu noturno por volta das 17h45, quando estava a cerca de 30 milhões de quilômetros da Terra.

No vídeo, é possível ver em primeiro lugar como as trajetórias do asteroide 52768 (1998 OR2) e a Terra se aproximam de forma tão acentuada. Em seguida, imagem é rastreada pelo telescópio e obtida com recurso a uma média de 10 exposições separadas por 180 segundos, em que o asteroide aparece como um ponto branco entre um mar de pequenos trilhos estelares. Finalmente, vê-se o asteroide afastando-se do caminho da Terra.

O asteroide (52768) 1998 OR2 é considerado "potencialmente perigoso" pela NASA por cruzar a trajetória da Terra a menos de 7,5 milhões de quilômetros, ou 0,05 unidade astronômica (UA), que é a distância média entre a Terra e o Sol. Movendo-se entre as órbitas da Terra e de Marte, voltará a se aproximar do nosso planeta em maio de 2031.