Visita de Lula levará relações sino-brasileiras a um novo patamar, diz porta-voz chinês

Rádio Internacional da China - O porta-voz do ,inistério das Relações Exteriores da China Wang Wenbin disse hoje (17) à imprensa que a China e o Brasil são grandes países em desenvolvimento, importantes países de mercados emergentes e parceiros estratégicos abrangentes um do outro. Depois do estabelecimento das relações diplomáticas há quase 50 anos, as relações sino-brasileiras vêm mantendo desenvolvimento sustentável, notáveis resultados nas cooperações pragmáticas em todos os setores e se tornaram um exemplo de união e de desenvolvimento comum entre grandes países em desenvolvimento.

Segundo o porta-voz, a visita do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, à China, que ocorrerá no fim do mês, deverá abrir, em nível de chefe de Estado, uma nova página nas relações sino-brasileiras na nova era, promover a parceria estratégica integral entre os dois países a um novo patamar e fazer mais contribuições para a estabilidade e a prosperidade da região e do mundo.

