Visita de Xi Jinping à Rússia lança desafio aos EUA e seus aliados, alerta mídia

Sputnik - A visita oficial do líder da China Xi Jinping a Moscou a partir de segunda-feira (20), e o encontro com o presidente russo Vladimir Putin são um desafio aos EUA e seus aliados, escreve a colunista Ellen Mitchell em um artigo no The Hill.

"A visita de Xi Jinping a Moscou e o apoio da China que daí advém significam desafiar os EUA e seus aliados, que têm tentado esmagar a economia da Rússia com sanções devastadoras", notou a observadora. Segundo ela, um dos resultados mais prováveis do encontro entre os líderes da China e Rússia será "uma confirmação pública da parceria entre os dois países" contra "a interferência injusta do Ocidente em seus assuntos".

A autora também frisou que as informações sobre as próximas conversações entre Vladimir Putin e Xi Jinping alarmam os políticos ocidentais por a colaboração entre os dois países ser cada vez mais próxima, incluindo na área militar.

O Ministério das Relações Exteriores da China, ao anunciar a visita de Xi, referiu que "à medida que o mundo entra em um novo período de turbulência e mudança, a China, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e uma potência importante, considera que a influência das relações sino-russas vão além do escopo bilateral".

