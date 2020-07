Vitória da Síria é inevitável, diz ministro da Defesa

247 - "O exército sírio mantém uma resistência heroica desde 2011 e conseguiu preservar a estrutura do Estado", afirmou nesta sexta-feira (10) o ministro da Defesa da Síria, o general Ali Abdullah Ayoub, em uma entrevista coletiva em Damasco, ao lado do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas Iranianas, Mohammed Bagheri.

O militar sírio indicou que o custo da resistência pode ser muito alto, mas é menor que o da rendição e servidão.

"Os governos dos EUA fizeram de tudo para subjugar a Síria, o Irã e o Eixo da Resistência, mas fracassaram e nunca alcançarão seus objetivos", afirmou.

Por sua vez, Bagheri disse que Teerã fortalecerá os sistemas de defesa antiaérea da Síria e consolidará ainda mais suas relações militares com Damasco, informa a Prensa Latina.

