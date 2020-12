Voos para o Reino Unido são proibidos por 43 países. Brasil continua permitindo

Desde o aparecimento de uma nova cepa do coronavírus, 43 países vetaram voos com o Reino Unido, mas o Brasil mantém abertos os aeroportos com origem e destino ao país britânico edit

247 - Até a segunda-feira (21), 43 países anunciaram o veto a voos oriundos do Reino Unido, desde que apareceu nova cepa do coronavírus e o governo britânico decidiu endurecer o lockdown.

Entre os países que anunciaram restrições a voos nesta segunda, estão a Rússia e a Índia O governo local de Hong Kong, pertencente à China, fechou os aeroportos para o Reino Unido por duas semanas.

Na América do Sul, Argentina, Colômbia, Peru e Chile também já anunciaram o veto para voos com passagem do Reino Unido. O governo brasileiro não fechou seus aeroportos para voos com o Reino Unido. Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul também não tomaram medidas mas afirmaram que estudam a possibilidade de proibir os voos.

No domingo, uma série de países já tinha tomado medida semelhante, incluindo Alemanha, Arábia Saudita, Irã, Irlanda, Israel, Itália, Suíça e Turquia. Uma das restrições mais duras foi imposta pela França, que no domingo fechou por 48 horas suas fronteiras por terra, ar e mar com o Reino Unido.

As informações são dos jornalistas Bruno Benevides e Rafael Balago da Folha de S.Paulo.

