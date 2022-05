Xi Jinping conversa com o presidente eleito das Filipinas

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (18) com o presidente eleito das Filipinas, Ferdinand Marcos Júnior.

O líder chinês parabenizou Ferdinand Marcos Júnior pela vitória nas eleições presidenciais das Filipinas. “A vossa excelência é um construtor, apoiador e impulsionador da amizade sino-filipina”, enfatizou. Segundo ele, na nova era, os dois lados devem herdar a amizade tradicional para promover o desenvolvimento das relações bilaterais.

Xi Jinping disse que, nos últimos seis anos, as duas partes persistiram nos princípios de boa vizinhança e desenvolvimento comum, estabeleceram o relacionamento de cooperação estratégica integral, controlaram as divergências por meio do diálogo e promoveram as cooperações pragmáticas em todos os setores.

O presidente chinês sublinhou que a China considera sempre as Filipinas como uma prioridade na diplomacia com os países vizinhos e vai continuar oferecendo apoio para o desenvolvimento socioeconômico do país, além de reforçar as coordenações nos assuntos regionais e internacionais.

Ferdinand Marcos Júnior lembrou das boas memórias sobre a amizade entre os dois países. Ele disse que o povo filipino acredita que a China é um dos seus parceiros mais importantes. “O novo governo tomará as relações com a China como uma prioridade da diplomacia, e continuará aprofundando as cooperações em todas as áreas com a parte chinesa”, completou.

Tradução: Luís Zhao

Revisão: Diego Goulart

