Xi Jinping diz que para compreeneder a China é fundamental entender o papel do Partido Comunista

A afirmação foi feita no discurso na cerimônia de abertura de uma conferência realizada no sul da China edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, disse nesta quinta-feira que para entender a China de hoje é preciso compreender o Partido Comunista da China (PCCh).

Xi fez os comentários ao proferir um discurso por videoconferência na cerimônia de abertura da "Conferência de Entendimento da China 2021" em Guangzhou, Província de Guangdong, no sul do país, infroma a Xinhua.

O mundo está passando por mudanças nunca vistas em um século que, agravadas pela pandemia de Covid-19, trouxe um período de fluidez e transformação, salientou Xi.

PUBLICIDADE

É ainda mais importante para nós trocarmos opiniões, termos mais interações e cooperação e contribuirmos com nossa sabedoria e forças para uma resposta conjunta aos desafios globais em tal conjuntura, observou ele.

"Como já apontei, 'para entender a China de hoje, é preciso compreender o PCCh'", destacou Xi.

PUBLICIDADE

Observando que este ano marca o 100º aniversário da fundação do PCCh, Xi lembrou que o Partido uniu e liderou o povo chinês em esforços incessantes que mudaram fundamentalmente seu futuro e destino e exerceram um profundo impacto sobre o curso da história mundial no século passado.

Recentemente, a sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do PCCh foi concluída com sucesso com a adoção da Resolução sobre as principais realizações e experiências históricas do Partido no último século, ressaltou ele, acrescentando que daqui para frente, o PCCh extrairá força da história, seguirá em frente para um futuro melhor, permanecerá fiel à sua missão fundadora e unirá e liderará o povo chinês em uma nova jornada rumo à construção de um país socialista moderno.

PUBLICIDADE

O Partido sempre colocará o povo em primeiro lugar, se comprometerá com seu propósito fundamental de servir ao povo com todo o coração, seguirá uma filosofia de desenvolvimento centrada no povo, promoverá o desenvolvimento humano completo e a prosperidade comum para todos e atenderá melhor às aspirações do povo chinês por uma vida melhor, prometeu Xi. O PCCh seguirá inabalavelmente o caminho do desenvolvimento pacífico e da abertura ao mundo, trabalhará por uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade e promoverá os valores comuns da humanidade de paz, desenvolvimento, equidade, justiça, democracia e liberdade.

"O PCCh sempre será um construtor da paz mundial, um contribuinte para o desenvolvimento global e um defensor da ordem internacional e se esforçará para fazer novas e maiores contribuições para o progresso da civilização humana e para a paz e desenvolvimento mundial", explicou Xi.