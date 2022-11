Xi Jinping e Peng Liyuan se reúnem com o rei tailandês Maha Vajiralongkorn e rainha Suthida

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu na sexta-feira (18), com o rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua e a rainha Suthida Bajrasudhabimalalakshana, no Grande Palácio, em Bangkok.

O líder chinês apontou que a China e a Tailândia são nações amigas, boas vizinhas, parentes e parceiras. Este ano marca o 10º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica abrangente entre os dois países. A parte chinesa quer continuar aprofundando a amizade e construir em conjunto a comunidade de futuro compartilhado China-Tailândia, de forma a escrever um novo capítulo dos laços bilaterais.

Xi Jinping enalteceu o rei tailandês e a casa real que têm prestado muita atenção e apoiado há muito tempo a amizade entre os dois países, desempenhando um papel especial e importante para aprofundar as relações entre China e Tailândia. A parte chinesa está disposta a continuar reforçando os intercâmbios com a Tailândia nas áreas de cultura, educação e turismo.

Por sua vez, Vajiralongkorn elogiou as conquistas extraordinárias da China na eliminação da pobreza e a melhoria da vida da população, obtidas sob a liderança do presidente Xi Jinping. Ele espera estreitar ainda mais a cooperação amistosa com a China.

