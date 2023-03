Xi Jinping e Putin assinam declarações conjuntas de cooperação

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, assinaram na terça-feira (21) a Declaração Conjunta da República Popular da China e da Federação Russa sobre o Aprofundamento da Parceria de Coordenação Estratégica Abrangente para a Nova Era e a Declaração Conjunta do Presidente da República Popular da China e do Presidente da Federação Russa sobre o Plano de Desenvolvimento das Prioridades na Cooperação Econômica China-Rússia até 2030.

Na questão da Ucrânia, ambas as partes consideram que os propósitos e princípios da Carta da ONU devem ser observados e a lei internacional deve ser respeitada. O lado russo avalia positivamente a posição objetiva e imparcial da China na questão da Ucrânia. Os dois lados se opõem à prática de qualquer país ou grupo de países de buscar vantagens militares, políticas e em outras áreas em detrimento dos interesses legítimos de segurança de outras nações.

As duas partes reiteram que o diálogo responsável é o melhor meio para uma solução adequada. Para este fim, a comunidade internacional deve apoiar os esforços construtivos pertinentes. Os dois países apelam para cessar todas as ações que conduzam ao aumento das tensões e a confrontos persistentes para evitar que a crise piore ou até mesmo saia do controle. A China e a Rússia se opõem a qualquer sanção unilateral sem autorização do Conselho de Segurança da ONU.

