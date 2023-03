Xi Jinping pede esforços para criar um novo paradigma do sistema estratégico nacional integrado

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, compareceu nesta quarta-feira a uma reunião da delegação do Exército Popular de Libertação (EPL) e da Força da Polícia Armada que está participando em Beijing da sessão anual da 14ª Assembleia Popular Nacional (APN), órgão legislativo máximo do país.

Na reunião, Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, ouviu discursos de vários delegados. Ele apontou que consolidar e melhorar o sistema estratégico nacional integrado e a capacidade correspondente constitui uma disposição estratégica feita pelo Comitê Central do Partido para coordenar melhor tanto o desenvolvimento e a segurança quanto o crescimento econômico e o desenvolvimento da defesa nacional, levando em consideração as novas situações, tarefas e exigências enfrentadas no fortalecimento do Estado e do exército.

Segundo Xi Jinping, a implementação dessa disposição estratégica é de grande significado para construir um país socialista moderno em todos os aspectos, promover de forma integral a grande revitalização nacional, concretizar a meta do centenário da fundação do EPL e tornar de forma acelerada o nosso exército em um exército de classe mundial.

Xi Jinping pediu para todos terem compreensão, fortalecerem o senso de missão e responsabilidade e prestarem atenção a resultados sólidos do trabalho, a fim de criar um novo paradigma no desenvolvimento do sistema estratégico nacional integrado e sua capacidade.

