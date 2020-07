Zanin: Lula foi prisioneiro dos Estados Unidos em solo brasileiro

“Há uma responsabilidade direta dos EUA pelo fato do ex-presidente Lula ter sido condenado injustamente, ilegalmente e ter sido colocado por 580 dias na prisão”, declarou o advogado de defesa de Lula Cristiano Zanin, que acrescentou: “O presidente Lula foi vítima de uma perseguição” edit

247 - Cristiano Zanin, advogado de defesa de Lula, afirmou em participação no programa Bom dia 247 desta quinta-feira (2) que as provas apresentadas na defesa do ex-presidente, somadas às novas revelações da Vaza Jato de interferência estadunidense na operação Lava Jato, evidenciam "uma responsabilidade direta dos EUA pelo fato de Lula ter sido condenado injustamente, ilegalmente e ter sido colocado por 580 dias na prisão" e também que ele "foi vítima de uma perseguição".

Zanin disse que chegou a pedir ao ministério da Justiça informações a respeito dos diálogos entre os EUA e a Lava Jato, mas, até o momento, "todas as informações foram negadas".

Cooperação que abalou a soberania brasileira

Os veículos Agência Pública e The Intercept publicaram nesta quarta-feira (1) novos diálogos vazados que mostram a intimidade entre a Polícia Federal e o FBI durante as investigações da operação conduzida formalmente por Deltan Dallagnol, então coordenador da operação. A reportagem também divulgou nesta quinta (2) os nomes de 13 agentes do FBI que atuaram na operação que abalou a soberania nacional. Confira os nomes aqui.

Zanin explicou como se deu as relações escusas envolvendo Polícia Federal e os agentes da justiça estadunidense. Segundo ele, a atuação sigilosa ocorreu através do “Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) [Lei de Práticas de Corrupção no Exterior], uma lei anti-suborno criada em 1977, nos EUA”.

“Em princípio era uma lei destinada a punir empresas americanas que praticassem suborno no exterior. No entanto, esta lei se tornou uma poderosa arma para os EUA ampliarem sua jurisdição para outros países”, elucidou Zanin.

“Hoje, o FCPA é usado, por exemplo, para punir empresas brasileiras, mesmo aquelas que não tenham relação direta com os EUA. Basta um email com um servidor norte-americano, ou uma reunião em solo norte-americano para se criar essa conexão, para se expandir a jurisdição americana para o território estrangeiro”, acrescentou ele.

Zanin explicou que “tal tática foi largamente utilizada pela Lava Jato” que e que a “operação indicava empresas aos EUA que poderiam ser alcançadas pelo FCPA”. “Houve uma cooperação intensa com as autoridades americanas, essa cooperação foi informal, à margem da lei, fora dos canais oficiais”, alertou.

Lembrando que empresas brasileiras como a Odebrecht e JBS, grupos estratégicas para o desenvolvimento brasileiro, foram alvos da operação e tiveram perdas de R$ 6,2 bilhões e R$ 3,5 bilhões de reais, respectivamente.

“Hoje nós sabemos que, seja pelas provas que nós apresentamos, seja pelas revelações da Vaza Jato de que não nunca existiu teoria da conspiração”, referindo-se ao argumento utilizado várias vezes pelo ex-juiz Sergio Moro quando questionado sobre a interferência dos EUA nos rumos da operação.

