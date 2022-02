Zelensky chama "mobilização geral" após operação militar Rússia na Ucrânia

Apoie o 247

RT - O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky chamou uma “mobilização geral” da população do país, convocando recrutas e forças de reserva para reforçar os militares de Kiev em todo o país após a “operação especial” da Rússia no Donbass, que também atingiu locais na Ucrânia.

A mobilização deve ser realizada nos próximos 90 dias, conforme decreto presidencial divulgado na manhã desta sexta-feira.

Zelensky disse que a medida era necessária para “garantir a defesa do Estado” e “manter a prontidão de combate” das forças armadas ucranianas diante do que ele chamou de “agressão” de Moscou.

A mobilização está prevista para ocorrer em 25 regiões e cidades, inclusive no território de Donetsk e Lugansk, no Donbass, cuja independência foi reconhecida pela Rússia no início desta semana.

O Estado-Maior dos militares ucranianos em breve apresentará mais detalhes sobre o esforço, incluindo o número exato de recrutas e reservistas a serem chamados ao serviço, bem como o “envolvimento de veículos para atender às necessidades” das forças armadas, destaca o decreto.

