Zelensky diz que tem pressa de chegada de mais armas do Ocidente para conter ofensiva russa

Reuters - Ataques com mísseis russos mataram três pessoas na cidade de Kherson, enquanto combates aconteciam na região leste de Donetsk, onde a Rússia novamente bombardeou a cidade-chave de Vuhledar, disseram autoridades ucranianas.

O presidente Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia enfrenta uma situação difícil em Donetsk e precisa de suprimentos de armas mais rápidos e novos tipos de armamento, apenas alguns dias depois que os aliados concordaram em fornecer a Kyiv tanques de guerra pesados.

"A situação é muito difícil. Bakhmut, Vuhledar e outros setores na região de Donetsk - há constantes ataques russos", disse Zelensky em um vídeo na noite de domingo.

"A Rússia quer que a guerra se arraste e esgote nossas forças. Portanto, temos que fazer do tempo nossa arma. Temos que acelerar os eventos, acelerar os suprimentos e abrir novas opções de armas para a Ucrânia."

Três pessoas morreram e seis ficaram feridas no domingo por ataques russos em Kherson, que danificaram um hospital e uma escola, disse a administração regional.

Mais tarde no domingo, um míssil atingiu um prédio de apartamentos na cidade de Kharkiv, no nordeste do país, matando uma mulher idosa, disse o governador regional Oleh Synehubov.

A Rússia acusou neste sábado os militares ucranianos de atacar deliberadamente um hospital em uma área controlada pelos russos no leste da Ucrânia, matando 14 pessoas. Não houve resposta às alegações da Ucrânia.

O Estado-Maior da Ucrânia disse em um comunicado na segunda-feira que os defensores ucranianos repeliram um ataque russo em Bakhmut, o foco da ofensiva de Moscou na região leste de Donetsk, e em várias outras cidades nas regiões de Donetsk e Luhansk.

Um comunicado militar ucraniano emitido na noite anterior notou a intensificação dos combates em Vuhledar, a sudoeste de Bakhmut, nos últimos dias.

Denis Pushilin, o administrador das partes controladas pela Rússia em Donetsk, disse na segunda-feira que suas forças ganharam uma posição em Vuhledar, informou a agência de notícias russa TASS.

O coronel e analista militar ucraniano, Mykola Salamakha, disse à Rádio Ucraniana NV que as tropas russas estavam montando ondas de ataques a Vuhledar.

"A partir deste local controlamos praticamente todo o sistema ferroviário usado pelos russos para a logística... A cidade fica em um planalto e um centro defensivo extremamente forte foi criado ali", disse.

"Esta é uma repetição da situação em Bakhmut - uma onda de tropas russas após a outra esmagada pelas forças armadas ucranianas."

A Reuters não conseguiu verificar os relatórios do campo de batalha.

Suprimentos de armas

As baixas civis de domingo ocorreram três dias depois de pelo menos 11 pessoas terem sido mortas em ataques com mísseis, que foram vistos em Kyiv como uma resposta do Kremlin às promessas dos aliados da Ucrânia de fornecer tanques de guerra.

Após semanas de disputas, a Alemanha e os Estados Unidos disseram na semana passada que enviariam à Ucrânia dezenas de tanques para ajudar a repelir as forças russas, abrindo caminho para outros países seguirem o exemplo.

Embora um total de 321 tanques pesados ​​tenham sido prometidos à Ucrânia por vários países, de acordo com o embaixador de Kyiv na França, eles podem levar meses para aparecer no campo de batalha.

A Ucrânia está empenhada em acelerar a entrega de armas pesadas, já que ambos os lados da guerra devem lançar ofensivas de primavera nas próximas semanas.

Também estavam em andamento conversas entre Kyiv e seus aliados sobre os pedidos de mísseis de longo alcance da Ucrânia, disse um importante assessor de Zelenskiy no sábado. A Ucrânia também pediu caças F16 dos EUA.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, visitou a Coreia do Sul, aliada dos Estados Unidos e grande exportadora de armas, na segunda-feira e pediu a Seul que aumente o apoio militar à Ucrânia.

A agência de notícias russa RIA citou o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, dizendo na segunda-feira que, como os Estados Unidos decidiram fornecer tanques para a Ucrânia, não fazia sentido para a Rússia conversar com Kyiv ou seus "mestres de marionetes" ocidentais.e novos tipos de armamento, apenas alguns dias depois que os aliados concordaram em fornecer a Kyiv tanques de guerra pesados.

