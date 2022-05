Zelensky diz que Ucrânia retomou mais de mil assentamentos das tropas russas

De acordo com o presidente ucraniano, mais seis assentamentos foram retomados nas últimas 24 horas edit

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que foram retomados seis assentamentos das forças russas na sexta-feira (13) e 1.015 no total desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro.

"Continuamos a restaurar os territórios desocupados da Ucrânia. Até hoje, 1.015 assentamentos foram desocupados, mais seis nas últimas 24 horas", disse ele em seu discurso noturno.

De acordo com o presidente, a "libertação gradual da região de Kharkiv" prova que a Ucrânia "não deixará ninguém ao inimigo".

