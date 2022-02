"Zelensky está agindo como criminoso ao instrumentalizar civis para entrar na guerra", diz Reginaldo Nasser

Apoie o 247

ICL

247 - Professor do Departamento de Relações Internacionais da PUC-SP, Reginaldo Nasser avaliou, no Bom Dia 247 deste domingo, 27, o armamento de civis ucranianos como uma medida criminosa, defendida pelo presidente do país do Leste Europeu, Volodymyr Zelensky.

"Eu vou além. Não é que o Zelensky é irresponsável. Acredito que ele está tomando a figura de um criminoso. Ele está instrumentalizando a população civil para entrar na guerra. Se a população civil entra, ela se transforma em alvo legítimo. Isso é grave. Não pode fazer isso. Depois é o Putin que é louco. Louco é esse cara", disse Nasser.

"E esse cara continua tendo o apoio dos Estados Unidos, isso que é importante. Porque, dando um chute, se os Estados Unidos, nesse momento, dizem para o Zelensky dar o fora e colocam outro para ir negociar, negociaria", completou

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE