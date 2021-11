5 dicas para saber se a seguradora de veículos e confiável

Apoie o 247

Em busca de uma seguradora confiável? Veio ao lugar certo! Hoje vamos te dar 5 dicas para saber identificar se uma seguradora de veículo é confiável. Aqui você vai aprender a avaliar a boa reputação dessas prestadoras de serviço.

1. Situação Legal da empresa

Primeiro de tudo, você deve avaliar se a empresa é regularizada. A SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) é o órgão responsável por regularizar os serviços de seguros privados de todo Brasil.

Além disso, através da plataforma da superintendência, você pode verificar quais seguradoras estão regulamentadas, o que já te poupa o tempo de realizar cotação em empresas que não valem a pena.

2. Tenha como base a avaliação de outros clientes

Grande parte da decisão de compra está atrelada a avaliação de outros clientes sobre o produto/serviço. Por isso é tão importante observar a avaliação de outras pessoas, para não precisar cometer os mesmos erros de antigamente.

A plataforma Reclame Aqui é uma boa opção para se ter uma ideia de avaliação da sua seguradora. Não deixe de olhar os feedbacks e principalmente a taxa de resolução dos problemas antes de fechar um seguro auto.

3. Procure a empresa nas redes sociais

Pode parecer futilidade, mas hoje em dia todas as empresas precisam estar na internet para alcançarem mais público. As redes sociais são como vitrine das empresas que expõem seus trabalhos e contam com a avaliação das pessoas. Também sendo um bom local para coletar feedback dos clientes.

Por isso, não perca tempo e corra para as redes sociais em busca de opiniões. Não deixe de entrar em contato, fazendo perguntas apenas para testar como anda o atendimento da empresa. Se você quiser contratar um bom seguro auto online, não deixe de avaliar o atendimento da empresa nas mídias sociais.

4. As informações precisam ser transparentes

De maneira geral, seguradoras que possuem boa reputação não economizam em manter suas informações transparentes para todos os públicos. Além disso, também facilitam muito a comunicação com o cliente, dispondo de vários informes de possíveis dúvidas.

Aconselhamos a desconfiar de empresas que costumam se comunicar por entrelinhas, com informação truncada e confusa. Por exemplo, como quando não parece claro se a cobertura pode ser utilizada, ou quais casos abrangem o uso do seguro. Esse tipo de comportamento da marca deve ser um sinal de alerta ao consumidor.

5. Verifique os canais de atendimento

Nem as melhores empresas conseguem agradar completamente 100% dos seus clientes, mas o segredo está no suporte que cada uma delas oferece na resolução de problemas. Com um bom atendimento em vários canais é possível contornar a situação.

Possuir um bom atendimento online é um diferencial, juntamente com uma simulação seguro auto que facilite a cotação do cliente. Você encontra esse tipo de serviço na compareemcasa.com.br não perca tempo e confira em mais de 10 seguradoras a cotação seguro auto do seu veículo.

A plataforma oferece o mais completo serviço em busca do melhor seguro auto envolvendo custo e benefício.

