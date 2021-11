Apoie o 247

Quer aprender como desativar o Instagram pelo computador para romper com as redes sociais de uma vez? Se a resposta for sim, encontrou o texto certo, neste texto vamos ensinar com uma linguagem simples e didática como excluir uma conta no Instagram pelo computador.

Muitos têm considerado o Instagram e outras redes um ambiente até mesmo perigoso.

Com mais de 1,22 bilhões de usuários, a rede social de compartilhamento de fotos (e vídeos) cresce dia após dia, é uma das maiores redes sociais do mundo, atualmente é a terceira rede mais acessada, só perde para o Facebook e para o YouTube, fantástico né.

Isso acontece porque as pessoas que consomem o conteúdo dos influencers no Instagram, onde é mostrada uma vida perfeita, de ostentação, podem passar a se compararem constantemente, além da busca incansável pela vida “perfeita” que pode gerar efeitos colaterais.

As pessoas passam horas escolhendo a foto perfeita, escolhendo as biografias prontas para Instagram ideais, querem mostrar uma realidade que na maioria das vezes não existe, alguns influenciadores mais sinceros contam que às vezes para aproveitar uma foto, precisa tirar de 20 a 30 fotos.

Mas isso tem um lado perigoso, inclusive, até mesmo psicólogos têm alertado para o perigo das redes sociais onde é apresentada a "vida dos sonhos". Nisso, essas pessoas desenvolvem muitos complexos como a inferioridade e até problemas de ansiedade.

O fato é que pode ser o seu caso se desintoxicar das redes por um tempo ou permanentemente. No primeiro caso, o recomendado seria desativar seu Insta temporariamente.

Para desativar sua conta basta seguir o seguinte passo a passo:

Acesse sua conta do Instagram de um navegador;

Faça login e vá até seu perfil, depois clique em sua foto;

Depois disso clique em “Editar perfil”;

Role a página até que veja “Desativar minha conta temporariamente” e clique;

Surgirá uma tela solicitando que informe o motivo de querer desativar sua conta;

Digite senha novamente e depois clique em “desativar conta temporariamente”. O processo será concluído dentro de algumas horas.

Importante sobre excluir uma conta no Instagram pelo computador

Antes de seguirmos para o passo a passo para apagar conta do Instagram, você deve saber isso:

- Quando o processo se iniciar, você terá até 30 dias para mudar de ideia se por acaso quiser solicitar que o processo seja cancelado. Depois desse prazo não há mais volta, sua conta será excluída definitivamente.

Siga o tutorial a seguir apenas se tiver 100% de certeza do que quer.

Como excluir uma conta no Instagram pelo computador?

Mas afinal, como excluir uma conta no Instagram pelo computador? Se você tomou a decisão de excluir a conta do Instagram, lembre-se de fazer backup, caso queira as fotos e vídeos que estão na sua conta.

Feito isso, basta seguir à risca o passo a passo a seguir.

Comece acessando o site do Instagram e fazendo login: https://www.instagram.com/

Depois de estar logado, agora clique na sua foto de perfil.

O passo seguinte é rolar a página até o final. Ali no finalzinho dela estará um menu, basta clicar onde está escrito "Ajuda".

Se você possuir muitas fotos e vídeos pode ser que demore até chegar no final da página, se esse for o caso, então depois de clicar na sua foto de perfil, vá nos três tracinhos que ficam no topo direito e clique em "Configurações". Depois disso, role a página até o final e vá em "Ajuda".

Agora continue para o passo a passo a seguir.

Nesse momento você será direcionado para uma nova página. E nela clique em "Gerenciar sua conta".

Depois vá em "Exclua sua conta".

Se abrirá uma nova seção e ali basta que você clique em "Como faço para excluir minha conta do Instagram?".

Nessa hora se abrirá um campo, na mesma página, com um texto informando algumas coisas sobre a exclusão. Mas o que queremos mesmo é excluir a conta do Instagram pelo computador.

Role um pouco a página e verá um texto destacado em azul onde diz “Excluir sua conta”.

Você será direcionado para uma nova página para, agora sim, efetivar a exclusão. Mas antes deve informar o motivo para querer apagar a conta do Instagram.

Informe o motivo de querer excluir sua conta, depois digite sua senha.

Basta agora clicar no botão azul logo abaixo para efetivar a exclusão. Dentro de alguns dias sua conta será excluída.

Viu só como é fácil? Muito simples, e agora você já sabe como excluir uma conta no Instagram pelo computador

E se ficou com alguma dúvida ou se tiver alguma dica importante sobre o assunto, não hesite em deixar um comentário.