Guia de apostas em jogos de futebol para principiantes 2022

Conteúdo de Parceiros

O ano de 2022 está sendo generoso com os fãs de futebol, trazendo muitas oportunidades de jogos emocionantes com sua grande quantidade de campeonatos de alto nível como o Brasileirão, a Champions League e até mesmo a muito esperada copa do mundo. Esse guia tem o objetivo de passar informações valiosas para você que é fã do esporte mas ainda não se aventurou no mundo das apostas poder tirar suas dúvidas e começar a apostar de maneira lucrativa nos jogos mais esperados do ano!

Para começar, como funcionam as apostas? O que são odds?

Odds, também chamado de probabilidades, representa a relação entre a aposta e os ganhos em potencial de um determinado resultado. Os odds são geralmente exibidos como decimais, por exemplo: os odds 2,00 significariam que para cada 1 R$ apostado, você tem o potencial de receber 2 R$ de volta. Um palpite de 100 R$ com odds de 2.00 resultaria num ganho de 200 R$, sendo 100 R$ de lucro. É muito importante balancear analisar os odds e determinar se eles estão bons ou ruins para cada jogo, de acordo com suas expectativas para cada time.

E as modalidades de aposta, quais são?

As modalidades de apostas em jogos de futebol podem variar entre cada casa de apostas. Confira as modalidades mais populares, encontradas e quase todos os estabelecimentos.

1x2 (ou moneyline) : A modalidade 1x2 é de longe a mais popular entre os fãs de futebol. Ela é bem simples, ao apostar você escolhe um de três possíveis resultados, vitória, derrota ou empate. Cada resultado possui odds diferentes oferecidos pela própria casa de aposta. Aqui não tem segredo, é escolher o time mais forte ou em caso de times muito parelhos, no empate e torcer até o fim!

Gol Acima/Abaixo (Over/Under): Nessa modalidade você aposta Acima ou Abaixo da quantidade de uma determinada quantidade de gols que acontecerá durante toda a partida. Apostar Acima 3.5, por exemplo, significa que você ganhará caso ocorram 4 ou mais gols durante a partida, independente do time que fizer. Caso ocorram 3 ou menos gols, o vencedor dessa aposta seria quem escolheu Abaixo. Nessa modalidade quem sabe não só o time que irá ter uma melhor performance mas também consegue estimar com detalhes a diferença de força entre os times vai se sair melhor. Quando dois times com forças muito diferentes se enfrentam, tem grande chances de sair muitos gols.

Handicap: As apostas com Handicap costumam pagar odds maiores do que as tradicionais 1x2, mas também exigem bastante conhecimento e análise de risco do jogador. Nessa modalidade, você aposta qual time será o vencedor, porém com o seguinte detalhe: Para fins de aposta, o time escolhido entrará em campo com um número preestabelecido de gols. Por exemplo, se você apostar na vitória de um time com handicap -2, para fins de aposta, o time começaria com 2 gols atrás. Para você ganhar essa modalidade o time escolhido teria que não apenas ganhar o jogo, mas ganhá-lo com uma diferença de 3 gols. Quanto maior o handicap, melhores os odds. É preciso de muita frieza e calculismo para ser bem-sucedido nessa modalidade, mas para quem conseguir, os resultados são impressionantes.

Agora eu sei o básico de apostas, como proceder até o meu primeiro jogo?

O primeiro passo para se tornar um apostador bem-sucedido é decidir qual casa de aposta tem os melhores odds e mais se encaixa com seu perfil de jogador. Em 2022, existe um grande número delas no mercado. Antes de fazer seu primeiro depósito é recomendado fazer uma pesquisa entre as casas de apostas mais populares comparando os odds, interface, bônus de depósito e etc. Ainda que existem várias casas de aposta, o Parimatch se destacou no ano de 2022 com seus odds competitivos e bônus de depósito generosos, além de ser uma casa licenciada, confiável e com histórico no mercado.

Após se registrar na casa de aposta escolhida, realizar o primeiro depósito e receber os bônus escolhidos, basta clicar na partida que deseja apostar, escolher o resultado que acredita que será o vencedor e assistir seu jogo preferido com ainda mais emoções!

Dicas recomendadas para todo jogador iniciante

Aposte de forma racional, com o mínimo de emoção possível. Você torcer e querer muito para o seu time ganhar algum jogo pode afetar a sua percepção de como será o jogo. Um jogador bem-sucedido sempre consegue manter a cabeça fria e analisar a situação pré-jogo de forma racional e calculada.

Evite apostar em partidas amistosas. Ainda que um time seja sem sombra de dúvidas melhor do que o outro, o tanto de esforço empregado pelos times em partidas amistosas costuma variar muito, ocorrendo mais zebras do que em partidas de campeonatos. Por isso, é recomendável evitar esse tipo de risco ou mesmo ter isso em mente ao realizá-las.

Conheça o que acontece por detrás dos bastidores dos times. Nas apostas esportivas, informação é poder. Sempre tenha em mente que jogador for expulso, qual jogador tem uma rinha com qual jogador, a motivação de cada time em vencer o campeonato… Quanto mais informações você obter antes do jogo, melhor será o seu resultado.

Conclusão

As apostas em jogos de futebol hoje são uma tendência em crescimento no mundo e principalmente no Brasil, país com uma paixão surpreendente pelo esporte. Ano de copa do mundo e jogos emocionantes, nada melhor do que assistir a uma final de campeonato tomando uma cerveja com os amigos e torcendo de forma frenética para o seu time escolhido. Além de ser extremamente emocionante, se for bem-sucedido pode tornar as apostas em um hobby consideravelmente lucrativo. Boa sorte!

