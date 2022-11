Veja como é fácil baixar vídeos pelo SSSGram

Apoie o 247

Parte 1 – Que tal baixar do Instagram em MP4 em qualquer dispositivo?

Você já precisou usar um site para baixar seus vídeos do Instagram em MP4 e se incomodou com diversos anúncios e páginas pop-ups que ficaram aparecendo durante o download? Ou até mesmo fez todo o processo em um programa que instalou justamente para baixar stories do Instagram antes deles serem apagados e acabou com arquivos corrompidos ou de baixa qualidade?

Vamos conhecer uma solução fácil e prática para você baixar vídeo do Instagram em MP4 no seu computador, tablet ou celular. Conheça o SSSGram!

Parte 2 – Converter vídeos do Instagram em MP4 não precisa ser difícil!

Saiba como usar o SSSGram e ter seus vídeos do Instagram em MP4

1 – Abra o SSSGram

Entre no site do SSSGram pelo https://www.sssgram.com/pt/ e acesse o Online Downloader.

2 – Copie o link do Instagram

Vá até o site do Instagram, ou o aplicativo, e copie o link do vídeo. Você pode fazer isso clicando no botão de três pontos na parte de cima do vídeo e selecionar “Copiar Link”.

3 – Hora do Download

Agora, volte ao SSSGram e cole a URL na barra de busca. Clique em baixar. Após a miniatura do vídeo carregar, clique no novo botão de baixar que aparecer. Espere o download concluir e aproveite seu vídeo em MP4.

Parte 3 – Alguns Recursos incríveis do SSSGram

Gratuito

Além de não cobrar nada pelo download, você pode usar o SSSGram quantas vezes quiser, baixe vídeos diferentes com boa qualidade e de diversos tamanhos em um único lugar. Totalmente grátis e ilimitado.

Sem Anúncios

O diferencial do SSSGram é o fato dele não possuir qualquer tipo de anúncio em sua página, nem mesmo ficar abrindo publicidades durante o processo de download.

Sem Cadastro

O SSSGram é um site seguro, você não precisa se cadastrar nem ao menos passar qualquer dado pessoal para baixar seus vídeos. Ele também não grava seu histórico de download.

Boa Resolução

Através desse Online Downloader, você consegue baixar vídeos de diferentes resoluções, incluindo vídeos em HD. Os vídeos são baixados na mesma qualidade que estão postados online.

Diferentes tipos de Arquivos

Você não precisa baixar apenas vídeos pelo SSSGram, com ele, você também pode baixar postagens, fotos, igtv e transmissões ao vivo.

Parte 4 – Saiba um pouco mais sobre o SSSGram

- Ele é totalmente gratuito?

Sim, você não vai pagar nada para usar o SSSGram. Não importa a qualidade, a quantidade nem o tamanho dos arquivos baixados.

- Posso usar no meu tablet?

Sim, o SSSGram é compatível com diversos sistemas operacionais, incluindo Linux, Windows, iOS e Android. Sendo assim, você pode baixar através do seu celular, tablet ou computador. Basta ter um navegador.

- Como me cadastro?

Você não precisa de cadastro para usar o SSSGram. O site não vai pedir informações ou dados pessoais. Não há qualquer tipo de registro.

- Vocês vão ficar com uma cópia do vídeo que baixei?

Não, o SSSGram não guarda nenhuma cópia do vídeo baixado, nem mesmo fica com histórico de downloads na memória. Pode usar para baixar vídeos pessoais com tranquilidade.

- É legal usar o SSSGram?

Sim, você pode usar o SSSGram para baixar vídeos e postagens do Instagram legalmente, desde que seja para uso pessoal e sem fins lucrativos.

- Como eu baixo meus vídeos?

Você precisa apenas ter o link do vídeo, ou postagem, que deseja baixar. Copie o link do Instagram e cole na barra de busca do SSSGram.

- Posso ter em quantos dispositivos diferentes?

O SSSGram é um Online Downloader, através dele, você faz seus downloads online. Sendo assim, você pode usar em quantos dispositivos quiser, incluindo ao mesmo tempo. Basta usar o SSSGram através de um navegador. Ele é compatível com Linux, Windows, Android e iOS. Pode usar em diferentes navegadores, sejam eles Google Chrome, Firefox, Safari e Opera.

Conclusão

Viu como é fácil baixar seus vídeos, fotos e muito mais do Instagram? Tenha tudo salvo no seu dispositivo de escolha, em boa qualidade e em poucos cliques. Não precisa se irritar mais com aplicativos lentos, programas caros ou até mesmo com sites cheios de anúncios, o SSSGram te deixa tranquilo. Experimente agora mesmo e não se arrependa!

