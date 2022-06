WhatsApp Alternativo é bom? Conheça as diferenças entre os 3 principais

Apoie o 247

Que atire a primeira pedra quem, dos milhares de usuários ativos de tecnologia que existem atualmente ao redor do mundo todo, não gosta de ter acesso a novidades e melhorias disponibilizadas pelo vasto e dinâmico mundo digital.

Essa necessidade de sempre possuir em mãos o que há de mais completo e aprimorado no mercado capitalista de uma forma geral, está muito presente também no mundo do mercado digital, que traz suas questões e demandas para as famosas plataformas dos aplicativos de redes sociais, que são utilizados por milhares de usuários e com tendência de ainda mais crescimento e abrangência.

Considerado um dos maiores disponíveis, o famoso aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp já entende bem desse processo, pois já possui diversos aplicativos alternativos que são atreladas ao seu grande nome, de forma não autorizada pela empresa do WhatsApp oficial.

Esses aplicativos alternativos prometem aos usuários formas de atender aos seus pedidos de melhorias e personalizações, e realmente conseguem trazer muitas conquistas chamativas, que não estão disponibilizadas no aplicativo WhatsApp oficial.

Os perigos de se baixar uma versão alternativa do WhatsApp

Esses aplicativos alternativos são desenvolvidos por empresas terceirizadas que não possuem nenhum tipo de negociação com o aplicativo oficial do WhatsApp.

Por se tratar de aplicativos clonados alternativos disponibilizados via arquivos APK, e não serem disponibilizados nas lojas oficiais de aplicativos, como a Play Store e a Apple Store, existem sérios perigos em se baixar esses aplicativos não oficiais.

Quando um usuário toma a ação de baixar um link externo de um site desconhecido, pode trazer diversos vírus e problemas para a saúde do aparelho celular, pois os links podem não ter sido submetidos a testes de segurança.

Mas, mesmo com os riscos e cuidados que devem ser tomados e muito analisados, muitos usuários preferem arriscar e experimentar as melhorias e personalização dos aplicativos alternativos do famoso WhatsApp.

Abaixo, iremos apresentar três das modificações mais famosas disponíveis no mercado digital, que mesmo não sendo recomendado o seu download e instalação, são muito baixadas e utilizadas no mundo todo.

São elas as versões alternativas não oficiais: WhatsApp Plus, WhatsApp GB e Yowhatsapp.

A versão modificada Whatsapp Plus

A versão do WhatsApp Plus é considerada uma das mais famosas e conhecidas pelos usuários, ela possui em suas configurações e personalizações adicionais inúmeros benefícios exclusivos, que são:

A famosa função anti banimento, que promete não trazer riscos do banimento da conta do usuário, pois o aplicativo oficial do WhatsApp anda tentando banir os usuários que utilizam os aplicativos modificados;

Possibilidade do usuário utilizar duas contas no mesmo dispositivo celular (mas nenhuma delas pode ser a do aplicativo oficial);

Emojis exclusivos e personalizados;

Opção de ocultação do status online;

Diversas possibilidades de personalização de temas e layout;

Opções de realização de chamadas e vídeos em HD;

Dentre outras incríveis funcionalidades disponíveis.

A versão modificada Whatsapp GB

A, também famosa, versão do WhatsApp GB é uma versão alternativa mais voltada para a privacidade do usuário que a baixar e instalar, ela possui benefícios bem bacanas e chamativos para os usuários, como:

Possibilidade do usuário utilizar duas contas no mesmo dispositivo celular (diferente das outras versões, pode ser sim a conta do aplicativo oficial);

Definição de senha de acesso PIN para entrar nas conversas do aplicativo;

Permite que a internet seja desligada apenas no uso do aplicativo, podendo ser usadas as demais funcionalidades do dispositivo sem problema alguma;

Emojis exclusivos e personalizados;

Possibilita a opção de esconder o status online;

Possibilita a opção de não mostrar a ação de: escrevendo e gravando áudio;

Dentre outras incríveis funcionalidades disponíveis.

A versão modificada Yowhatsapp

Uma versão que também vem ganhando muito espaço e preferência dos usuários, é a versão alternativa YoWhatsApp , abaixo listamos alguns de seus benefícios exclusivos:

Privacidade do usuário sendo considerada em alta, pois permite a opção de invisibilidade em ler mensagens e ver os status dos seus contatos;

Criação de grupos com diversos integrantes;

Permite leitura de mensagens que foram apagadas pelo remetente (um benefício e tanto, hein?);

Emojis exclusivos e personalizados;

É um aplicativo alternativo muito rápido, que não trava;

Envio de imagens e vídeos mais completos e pesados;

Dentre outras incríveis funcionalidades disponíveis.

Saiba que nossa recomendação é, caso você decida utilizar um WhatsApp mod, faça primeiro o teste utilizando um número secundário, evite usar seu número principal.

Caso dê algum problema, você pode vir a perder os dados e arquivos, mas serão do número secundário, não do principal.

Até a próxima!

