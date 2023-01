Advogado de Anderson Torres e Flávio Bolsonaro assume defesa do coronel Cid

Ex-braço direito de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel do Exército Cid tornou-se alvo de inquéritos do STF edit

247 - O criminalista Rodrigo Roca, que defende o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o senador Flávio Bolsonaro, irá advogar pelo tenente-coronel do Exército Mauro Cesar Barbosa Cid em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF), informa O Globo.

Ex-braço direito de Jair Bolsonaro, Cid pagava contas do clã presidencial com dinheiro vivo e operava “caixa paralelo” e tornou-se alvo de inquéritos do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Roca também já defendeu legalmente o ex-governador Sergio Cabral e ex-agentes do regime militar envolvidos em tortura, morte e desaparecimento de presos políticos.

